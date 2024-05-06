أكد الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، أهمية رمزية سيدنا عيسى والسيدة مريم في تاريخ الإنسانية، مشيرًا إلى أن مسار العائلة المقدسة في مصر يحمل قيمًا عظيمة وبركة تتجاوز حدود الزمان والمكان، موجهًا التهنئة إلى كل الطوائف المسيحية الموجودين على أرض مصر بمناسبة عيد القيامة المجيد، داعياً بأن يجعل الله أرض مصر في أعياد دائمة وفرح مستمر.

ووجه "الأزهري"، خلال حواره ببرنامج "مساء دي ام سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، والمُذاع على شاشة "دي ام سي"، التهنئة للأشقاء المسيحيين والبابا تواضروس والقس أندريه زكي بعيد القيامة المجيد، موضحا أن سيدنا عيسى نبياً ورسولاً وأنه كلمة الله وروح الله وعبد الله ورسوله وأخ وشقيق لرسول الله سيدنا محمد.

وتابع: "أنا كإنسان وشخص أجد في قلبي عاطفة عظيمة تجاه سيدنا عيسى السيد الماجد الذي كلما مرت سيرته وجدت عاطفه جياشة تجاهه، وأدعوا أن تعيش مصر الفرح والسرور وأن يبقى كل فرد على أرضها عوناً لأخيه يفرح لفرحه ويحزن لحزنه".

وأشار إلى أن المسلمين والمسيحيين على قلب رجل واحد لحماية أرض فلسطين، ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو مجرم حرب شديد التطرف ويعد أشد رؤساء وزراء إسرائيلي تطرفا".