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أعلن حزب الله اللبناني، الاثنين، شن هجوم جوي بمسيرات انقضاضية استهدف تموضعا لجنود إسرائيليين، في مستوطنة ‏المطلة أوقعهم بين قتيل وجريح.‏

وبثت وسائل إعلام لقطات توثق العملية التي نفذها حزب الله، فيما تحدثت تقارير عن مقتل جنديين إسرائيليين جراء الهجوم.

وفي تفاصيل العملية، أفاد الحزب في بيان، بشن عناصره هجوما جويا بمسيرات انقضاضية استهدف تموضعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي جنوبي ‏المطلة، أصاب نقاط استقرارهم ودمر آلياتهم، وأعطبها وأوقعهم بين قتيل وجريح.

في المقابل، ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن سلسلة غارات على قرى جنوبية عدة في لبنان، بالتزامن مع الهجوم على المطلة.

وأفادت بأن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ عدوانا عنيفا، إذ شن 8 غارات استهدفت مناطق عدة في مرتفعات وأودية منطقتي إقليم التفاح وجبل الريحان.

وذكرت أن بلدتي كفر كلا والعديسة تعرضتا أيضا لقصف مدفعي من مرابض الاحتلال الإسرائيلي في المطلة، مع تحليق للطائرات الحربية الإسرائيلية.