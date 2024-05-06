تغيير موعد افتتاح فعاليات المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية في دورته الـ11

قررت إدارة المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية، برئاسة الفنان انتصار عبدالفتاح، تغيير موعد افتتاح الدورة الـ11 من المهرجان إلى 26 مايو الجاري، على أن تستمر فعاليات المهرجان حتى الأول من يونيو المقبل.

ويعود سبب تغيرر الافتتاح من 25 إلى 26 مايو الجاري، إلى إقامة نهائي بطولة إفريقيا بين النادي الأهلي والترجي التونسي في نفس موعد يوم الافتتاح قبل تغييره.

وكانت إدارة المهرجان، قد أعلنت عن إقامة المؤتمر الصحفي للدورة الـ11 من المهرجان في الـ4:30 مساءً يوم 19 مايو الجاري بالمجلس الأعلى للثقافة بأرض أوبرا القاهرة.

وتُعد هذه الدورة هي دورة المواويل الشعبية واكتشاف أهم الأصوات من أقاليم مصر المختلفة، ويُعد هذا المهرجان هو تجمع لأهم الفرق التراثية المصرية ومن ثقافات الشعوب في لوحة فنية بديعة تؤكد التواصل الإنساني.

وتحمل الدورة الجديدة من المهرجان شعار حوار "الطبول من أجل السلام"، حيث يشهد حفل الافتتاح تقديم معزوفة كونية من أجل سلام العالم تنصهر فيها كل الثقافات، وتشارك في تقديمها كل الفرق المشاركة في المهرجان.

ويقام المهرجان برعاية من وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ومشاركة عدد من قطاعات الوزارة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة حوار لفنون وثقافات الشعوب، ودعم من وزارة السياحة والآثار، متمثلة في هيئة التنشيط السياحي.