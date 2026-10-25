 زاخاروفا: موسكو لم توصد الباب أمام الراغبين في الحفاظ على العلاقات معها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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زاخاروفا: موسكو لم توصد الباب أمام الراغبين في الحفاظ على العلاقات معها

المتحدثة الرسمية للخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
المتحدثة الرسمية للخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
وكالات
نشر في: الأحد 25 أكتوبر 2026 - 8:44 ص | آخر تحديث: الأحد 25 أكتوبر 2026 - 8:44 ص

 أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن روسيا "لم تغلق الباب" أمام السياسيين الأوروبيين الذين كانوا يرغبون في الحفاظ على العلاقات معها.

 
وقالت زاخاروفا في حديث للتلفزيون الروسي، يوم السبت: "أولئك الذين أبدوا رغبتهم أو تحدثوا في تلك الدول (الأوروبية) عن أن هذا أمر حيوي بالنسبة لهم، وأن من الضروري بالنسبة لهم التواصل مع روسيا وعدم فقدان العلاقات معها، الباب يبقى مفتوحا دائما أمامهم".

 
 
وتابعت: "لديهم دائما إمكانية الوصول إلى هنا والمشاركة في مختلف الفعاليات وإجراء محادثات نيابة عن أحد أو بصفة خاصة، وإلى آخر ما هنالك. ونحن لم نغلق الباب أبدا".

وأضافت زاخاروفا أن على الأوروبيين التخلي عن "خطاب المواجهة" والانتقال إلى العمل البناء، مشيرة إلى أنه عندما يحدث ذلك، "سيكون من الممكن البدء بالتحدث والاتصالات".

يذكر أن روسيا كانت قد أعلنت مرارا عن انفتاحها على الحوار مع الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن على بروكسل التخلي عن السياسات المعادية لروسيا.


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