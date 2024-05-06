محمد رشاد والليثي يحييان حفل شم النسيم في أكتوبر

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أحيا محمد رشاد وحمادة الليثي حفلا غنائيا في أحد النوادي بمنطقة السادس من أكتوبر على هامش الاحتفالات بأعياد شم النسيم وأعياد الربيع.

وقدم كلاهما خلال الحفل مجموعة من أغانيهما التي لاقت تفاعلا من كل الحضور، ورفع الحفل شعار "كامل العدد".

وفي سياق آخر يستعد محمد رشاد لتجديد نشاطه الفني، حيث يواصل في العمل على مجموعة أغان جديدة من المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

وطرح الفنان محمد رشاد مؤخرا أغنيته الأخيرة والتي جاء بعنوان "اللي قال"، وذلك على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهي من كلمات كريم حليم، ومن ألحان مودي منير، وتوزيع موسيقي جيزو.