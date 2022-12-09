الرئيس العراقي يدعو لتوفير التشريعات الضرورية لمحاربة الفساد

أكد الرئيس العراقي رشيد عبد اللطيف اليوم الجمعة، أن مكافحة الفساد مسؤولية تضامنية من قبل أجهزة الدولة.

وقال عبداللطيف - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وفقا لقناة (السومرية نيوز) - "في اليوم الدولي لمكافحة الفساد، نؤكد المسؤولية التضامنية بين مؤسسات الدولة لتمكين الأجهزة الرقابية والقضائية لاستئصال هذه الظاهرة".

وأضاف أن هذه الظاهرة الخطيرة التي تؤثر سلبا على التنمية الاقتصادية، تستدعي توفير التشريعات الضرورية من أجل تمتين الاقتصاد الوطني ومحاربة الفساد.

ومن جانبه، دعا رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، المجتمع الدولي لإطلاق استراتيجية شاملة لمكافحة الفساد عبر خطوات إجرائية وبرامج تثقيفية.

وقال الحكيم - في بيان بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد - "إن التجارب العالمية أثبتت أن آفة الفساد المالي والإداري تمثل واحدة من أهم أسباب إعاقة نمو الشعوب وتقدمها وازدهارها، في اليوم العالمي لمكافحة الفساد ندعو المجتمع الدولي إلى إطلاق استراتيجية شاملة لمكافحة الفساد عبر خطوات إجرائية وبرامج تثقيفية".

وجدد دعمهم للحكومة الجديدة في مجابهة الفساد وإعلانها تشكيل هيئة عليا بهذا الخصوص ونحثها على الشروع بخطوات تحد منه أولا ومن ثم العودة للملفات السابقة وفتحها واستهداف الرؤوس الكبيرة بصرف النظر عن توجهاتهم وانتماءاتهم.