قال الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن المواطن المصري أصبح على درجة عالية من الوعي بأهمية المشاركة في الحياة السياسية؛ نتيجة التوعية الإعلامية المتواصلة من مخاطر الشائعات المتداولة والمحيطة بالدولة على جميع الأصعدة والاتجاهات.

وأشار، خلال تصريحات لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر شاشة «الحياة» مساء السبت، إلى استشعار وإدراك المواطن اليوم «خطر الشائعات» التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار الدولة من بعض الجهات والجمعات في سبيل محاولة تشويه صورة الدولة المصرية.

ودعا المواطن المصري إلى المشاركة في الاستحقاق السياسي لانتخابات الرئاسة المصرية، قائلا: «لابد أن نكون جميعا شركاء في الواجب الوطني تجاه بلدنا بالنزول لقطع ألسنة كل من يريد أن يشكك في قوة ونزاهة العملية الانتخابية والدولة المصرية كي نرسم صورة مشرفة للوطن».

وأكد حرية كل مواطن في اختيار المرشح الرئاسي الأصلح لتولي مسئولية الدولة خلال السنوات الست المقبلة، قائلا: «يجب على المواطن المصري أن يبرهن ويدلل على وطنيته وخوفه وحبه لنفسه وأسرته ودولته ويرسم صورة حقيقة لخوفنا وحبنا لبلدنا من خلال الاصطفاف أمام اللجان».