لايبزيج يهزم دورتموند في عقر داره وينضم لكبار البوندسليجا

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انضم لايبزيج إلى المربع الذهبي لدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) بفضل فوزه المثير على ملعب مضيفه بوروسيا دورتموند 3 /2 اليوم السبت في المرحلة الرابعة عشرة.

وتعرض دورتموند لصدمة مبكرة تمثلت في طرد مدافع ماتس هوميلس في الدقيقة 14 بسبب تدخل عنيف ضد لويس اوبيندا.

وتضاعفت محنة دورتموند بعد تسجيل مدافعه الجزائري رامي بنسبعيني هدفا بطريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 32.

ورغم النقص العددي تمكن المدافع نيكلاس زوله من تسجيل هدف التعادل لأصحاب الأرض في الثواني الأخيرة للشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل بهدف لمثله.

وبعد مضي تسع دقائق فقط من بداية الشوط الثاني أضاف كريستوف بومجارتنر الهدف الثاني للايبزيج ثم أحرز المهاجم الدنماركي يوسف بولسن الهدف الثالث للفريق الضيف، في الوقت بدل الضائع للمباراة وبعدها سجل نيكلاس فولكروج الهدف الثاني لدورتموند.

الفوز رفع رصيد لايبزيج إلى 29 نقطة في المركز الرابع بفارق أربع نقاط عن دورتموند صاحب المركز الخامس.