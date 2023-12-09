البرلمان الأوكراني يدعو الاتحاد الأوروبي لبدء محادثات الانضمام للتكتل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دعا البرلمان الأوكراني الاتحاد الأوروبي لإطلاق مفاوضات انضمام البلاد إلى التكتل.

وناشد النواب الأوكرانيون في البرلمان ( المؤلف من مجلس واحد ) دول الاتحاد الأوروبي للموافقة على خوض مفاوضات الانضمام مع أوكرانيا يوم الجمعة المقبل، وفقا لبيان وافقت عليه أغلبية أعضاء البرلمان.

وكتب النائب البرلماني ياروسلاف جيليزنياك منشورا عن التصويت عبر قناته على تطبيق تليجرام.

يشار إلى أن جلسات البرلمان الأوكراني تنعقد خلف الأبواب المغلقة بسبب الأحكام العرفية المفروضة خلال الحرب ضد الغزو الروسي المستمر.

ومن المقرر أن يقرر القادة الأوروبيون في قمة للاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل ما إذا كانوا سيمضون قدما في المحادثات مع أوكرانيا.

وشجع قادة الاتحاد الأوروبي تطلعات أوكرانيا للانضمام إلى التكتل كثيرا خلال الحرب.

ورغم ذلك تتردد هناك مخاوف في بعض عواصم الاتحاد الأوروبي بشأن تحديات محتملة وتكاليف لضم أوكرانيا، وهي دولة كبيرة بها قطاع زراعي كبير وأفقر كثيرا في المتوسط من دول الاتحاد الأوروبي.

ودعا البرلمان الأوكراني دول الاتحاد الأوروبي إلى الاستمرار في مواصلة الدعم العسكري والمالي للبلاد وسط تواصل القتال الدموي على خطوط الجبهة ضد روسيا.

وأشارت المناشدة إلى استمرار الحاجة الملحة للمساعدات العسكرية، وتلك المالية اللازمة لإصلاح الدمار البالغ الذي سببته روسيا.