 أثناء محاولتهم إطفاء حريق.. إصابة 3 أمناء شرطة بالدفاع المدني في أسوان - بوابة الشروق
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أثناء محاولتهم إطفاء حريق.. إصابة 3 أمناء شرطة بالدفاع المدني في أسوان

حمادة بعزق
نشر في: السبت 9 ديسمبر 2023 - 6:52 م | آخر تحديث: السبت 9 ديسمبر 2023 - 6:52 م

أصيب 3 أمناء شرطة بالدفاع المدني، إثر تعرضهم للاختناق أثناء محاولتهم إطفاء حريق نشب في شقة سكنية بمنطقة الحصايا بمركز أسوان، وتحديدا بشارع أحمد ماهر.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى غرفة عمليات أسوان، إخطارًا بنشوب حريق في شقة سكنية بمنطقة الحصايا.

وتم على الفور الدفع برجال الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، وأثناء السيطرة على الحريق، وأصيب 3 أمناء شرطة باختناق، تم إسعاف اثنين منهم، ونقل الثالث إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازم.

واستقبلت المستشفى "محمد. ع، 45 عامًا، أمين شرطة بالدفاع المدني"، مصاب اختناق أثناء عملية السيطرة علي حريق نشب في شقة سكنية بأسوان.

ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.

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