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أعداد جريدة الشروق
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تراجع جديد لأسعار المستهلك في الصين

بكين - د ب أ
نشر في: الإثنين 9 ديسمبر 2024 - 9:31 ص | آخر تحديث: الإثنين 9 ديسمبر 2024 - 9:31 ص

أعلن مكتب الإحصاء الوطني الصيني، اليوم الاثنين، تراجع أسعار المستهلك في الصين خلال الشهر الماضي بنسبة 6ر0% مقارنة بالشهر السابق.

كان المحللون يتوقعون تراجع مؤشر أسعار المستهلك خلال نوفمبر، بنسبة 4ر0% بعد تراجعه بنسبة 3ر0% خلال أكتوبر.

وعلى أساس سنوي ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب بنسبة 2ر0% خلال نوفمبر، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 5ر0% بعد ارتفاعه بنسبة 3ر0% خلال الشهر السابق.

كما ذكر مكتب الإحصاء، أن أسعار المنتجين (الجملة) في الصين تراجعت خلال الشهر الماضي بنسبة 5ر2% سنويا في حين كان المحللون يتوقعون تراجعها بنسبة 8ر2% بعد تراجعها بنسبة 9ر2% في الشهر السابق.

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