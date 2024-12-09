رويترز: أنصار المعارضة السورية يرفعون علمها على سفارات دمشق في الخارج

في أول تعليق لها عقب سقوط بشار الأسد.. سلاف فواخرجي: أتمنى دائما أن تكون سوريا علمانية مدنية

منتج أغنية مخصماك: نوال عبدالشافي مدينة لي بـ10 آلاف دولار.. وأحمد الفيشاوي ورطني

إيهاب فهمي يشكر وزير الثقافة على قبول اعتذاره عن منصبه بالمركز القومي للمسرح

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