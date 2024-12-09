 رويترز: أنصار المعارضة السورية يرفعون علمها على سفارات دمشق في الخارج - بوابة الشروق
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رويترز: أنصار المعارضة السورية يرفعون علمها على سفارات دمشق في الخارج

رويترز
نشر في: الإثنين 9 ديسمبر 2024 - 2:50 ص | آخر تحديث: الإثنين 9 ديسمبر 2024 - 2:50 ص

دخل أنصار المعارضة السورية، التي أطاحت بالرئيس بشار الأسد يوم الأحد، بعض سفارات البلاد في الخارج لرفع علم المعارضة بينما دخل مقاتلون مقر إقامة السفير الإيطالي في دمشق.


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