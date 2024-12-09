رويترز: أنصار المعارضة السورية يرفعون علمها على سفارات دمشق في الخارج

الأكثر قراءة
الأحد 8 ديسمبر 2024.. ارتفاع أسعار الدولار بنحو 22 قرشا مع بداية تعاملات اليوم بالبنوك
تفاصيل القبض على سيدة استولت على 200 مليون جنيه وهربت إلى دبي بعد تنسيق بين أمن الغربية والإنتربول
أول تعليق من الفنانة السورية أصالة عقب سقوط نظام بشار الأسد
ما هي آخر التطورات في سوريا بعد سقوط بشار الأسد؟
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
نعم
لا
محايد
النتـائـج
تصويت
دخل أنصار المعارضة السورية، التي أطاحت بالرئيس بشار الأسد يوم الأحد، بعض سفارات البلاد في الخارج لرفع علم المعارضة بينما دخل مقاتلون مقر إقامة السفير الإيطالي في دمشق.