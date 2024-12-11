تراجع طفيف للأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم

استهلت الأسهم الأمريكية تعاملات، اليوم الاثنين، بتراجع طفيف لتظل قريبة من مستوياتها المرتفعة القياسية، قبل أسبوع يمكن أن يعزز التوقعات بشأن قيام مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي بخفض الفائدة.

وتراجع مؤشر إس أند بي 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم بنسبة 1ر0%، في حين ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي القياسي بمقدار 62 نقطة أي بنسبة 1ر0%، وتراجع سهم ناسداك المجمع بنسبة 2ر0% عن مستواه القياسي.

جاء ذلك في الوقت الذي تراجع فيه سهم شركة نيفيديا للرقائق الإلكترونية بنسبة 3% بعد إعلان الصين عن فتح تحقيق في ارتكاب الشركة لممارسات احتكارية.

وأصبحت نيفيديا واحدة من أكبر الشركات المسجلة في بورصة وول ستريت قيمة بفضل استخدام رقائقها في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يعطي لتحركات سهمها تأثيرا كبيرا على مؤشر إس أند بي 500 مقارنة بأي سهم آخر.

وارتفع سعر سهم شركة إنتربابليك جروب للتسويق والإعلان بنسبة 5ر8% بعد إعلان منافستها أومنيكوم اعتزامها الاستحواذ عليها في صفقة ستسدد قيمتها بالكامل في صورة أسهم. وتراجع سهم أومنيكوم بنسبة 5ر7% في بداية تعاملات اليوم. وبلغ إجمالي إيرادات الشركتين في العام الماضي 6ر25 مليار دولار.

وتنتظر بورصة وول ستريت الحدث الأبرز بالنسبة لها في أواخر الأسبوع مع صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة حيث يتوقع خبراء الاقتصاد أن تظهر بيانات الأربعاء المقبل استمرار معدل تضخم أسعار المستهلك خلال نوفمبر عند نفس مستواه في الأسبوع السابق.

وفي الوقت نفسه، قد يظهر تقرير منفصل يوم الخميس تسارع تضخم أسعار الجملة، وهو ما يمكن أن يؤثر على قرار مجلس الاحتياط بشأن سعر الفائدة في اجتماعه المقرر في الأسبوع المقبل. وهناك توقعات واسعة بإقرار المجلس خفض أسعار الفائدة الرئيسية للمرة الثالثة خلال العام المقبل.