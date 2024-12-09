الجيش الأمريكي: نفذنا ضربات جوية ضد تنظيم الدولة في سوريا

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قالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها نفذت عشرات الغارات الجوية على أهداف لتنظيم الدولة الإسلامية في وسط سوريا يوم الأحد.
وذكرت القيادة المركزية في بيان أن ضرباتها كانت تهدف إلى ضمان عدم استغلال التنظيم للوضع الحالي في سوريا.