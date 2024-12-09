 الجيش الأمريكي: نفذنا ضربات جوية ضد تنظيم الدولة في سوريا - بوابة الشروق
الإثنين 9 ديسمبر 2024 3:59 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

الجيش الأمريكي: نفذنا ضربات جوية ضد تنظيم الدولة في سوريا

رويترز
نشر في: الإثنين 9 ديسمبر 2024 - 3:29 ص | آخر تحديث: الإثنين 9 ديسمبر 2024 - 3:29 ص

قالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها نفذت عشرات الغارات الجوية على أهداف لتنظيم الدولة الإسلامية في وسط سوريا يوم الأحد.

وذكرت القيادة المركزية في بيان أن ضرباتها كانت تهدف إلى ضمان عدم استغلال التنظيم للوضع الحالي في سوريا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك