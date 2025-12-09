المستشار الألماني يرفض السلام المفروض على أوكرانيا

صرح المستشار الألماني فريدريش ميرتس، بأن اتخاذ قرار بشأن خطة سلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا دون مشاركة أوكرانيا ودون الأوروبيين هو أمر "لا يمكن تصوره".

وفي أعقاب اجتماعه برئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان في برلين، قال ميرتس، اليوم الثلاثاء، إن أي "سلام مفروض" على أوكرانيا يبقى غير قابل للتصور.

وأضاف أن "اتخاذ قرار بشأن أوكرانيا دون أوكرانيا أمر لا يمكن تصوره، تمامًا كما أن اتخاذ قرار بشأن أوروبا دون الأوروبيين لا يمكن تصوره".

وكان ميرتس، أجرى أمس الاثنين في لندن محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى جانب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وبخصوص مراجعة خطة السلام الأمريكية، أعلن ميرتس، العمل على إعداد مقترحات بالتعاون مع الحكومة الأمريكية، على أن تكون الكرة بعد ذلك في ملعب روسيا، مشيرا إلى أن روسيا يمكنها إنهاء الحرب في غضون ساعات قليلة.

ويواصل زيلينسكي، جولته في أوروبا لحشد الدعم لإنهاء الحرب الروسية حيث التقى في روما أولا البابا ليو الرابع عشر، ثم عقد في فترة ما بعد الظهر محادثات مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني.

وفي الوقت نفسه، ثمة حالة من الترقب لرد فعل الولايات المتحدة على النسخة المحدَّثة من خطة السلام الأمريكية التي كانت تتألف سابقًا من 28 بندًا وقدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.