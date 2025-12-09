قائمة كاملة من المحترفين تقود منتخب كوت ديفوار في كأس إفريقيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن إيميرس فايي، المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار قائمة فريقه التي ستخوض بطولة كأس إفريقيا 2025، المُقرر إقامتها في المغرب.

وجاءت قائمة منتخب كوت ديفوار بطولة كأس الأمم الإفريقية 2026، على النحو التالي:

حراسة المرمى: يحيى فوفانا (تشايكور ريزيسبور التركي) - محمد كونيه (شارلروا البلجيكي) - ألبان لافونت (باناثينايكوس اليوناني)

خط الدفاع: إيمانويل أجبادو (وولفرهامبتون الإنجليزي) - بولي ويلي (نوتنجهام فورست الإنجليزي) - عثمان ديوماندي (سبورتنج لشبونة البرتغالي) - جيلا دويه (ستراسبورج الفرنسي) - جيسلان كونان - (جيل فيسينتي البرتغالي) - أوديلون كوسونو (أتالانتا الإيطالي) - إيفان نديكا (روما الإيطالي) - كريستوفر أوبيري (اسطنبول باشاكشهير التركي) - أرميل زهوري (ايبيريا الجورجي)

خط الوسط: سيكو فوفانا (ستاد رين الفرنسي) - جان فيليب جبامين (ميتز الفرنسي) - كريست إيناو أولاي - (طرابزون سبور التركي) - فرانك كيسي (الأهلي السعودي) - ابراهيم سنجاري (نوتنجهام فورست الإنجليزي) - جان مايكل سيري (ماريبور السلوفيني)

خط الهجوم: فاكون بايو (أودينيزي الإيطالي) - عمر دياكيته (سيركل بروج البلجيكي) - أماد ديالو (مانشستر يونايتد الإنجليزي) - يان ديوماندي (لايبزيج الألماني) - سيباستيان هالر (أوتريخت الهولندي) - جان فيليب كراسو (باريس إف سي الفرنسي) - بازومانا توري (هوفنهايم الألماني) - ويلفريد زاها (شارلوت الأمريكي).

قائمة الاحتياط: جيساند ايفان (أستون فيلا الإنجليزي) - جوياجون بارفيه (شارلروا البلجيكي).

ويتواجد منتخب كوت ديفوار في المجموعة السادسة من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، مع منتخبات، الكاميرون، والجابون، وموزمبيق.