النائبة الديمقراطية جاسمين كروكيت تخوض سباق مجلس الشيوخ الأمريكي في تكساس

أطلقت النائبة الديمقراطية جاسمين كروكيت اليوم الاثنين حملة انتخابية لمجلس الشيوخ الأمريكي في ولاية تكساس، مما يضفي حضوراً وطنياً على سباق قد يكون حاسما لآمال الديمقراطيين البعيدة في استعادة الأغلبية في مجلس الشيوخ خلال انتخابات التجديد النصفي العام المقبل.

ودخلت كروكيت، التي تُعد من أكثر الديمقراطيين صراحة في الكونجرس وغالبا ما تكون هدفا لهجمات الجمهوريين، سباق الانتخابات في اليوم الأخير من فترة الترشح في تكساس.

وتسعى كروكيت للفوز بالمقعد الذي يشغله الجمهوري جون كورنين، الذي يخوض حملة لإعادة انتخابه في ولاية يهيمن عليها الحزب الجمهوري.

ويحتاج الديمقراطيون إلى تحقيق مكسب صاف قدره أربعة مقاعد في مجلس الشيوخ لانتزاع السيطرة من الجمهوريين في نوفمبر المقبل، حيث إن معظم المقاعد المطروحة لإعادة الانتخاب تقع في ولايات مثل تكساس التي فاز بها الرئيس دونالد ترامب العام الماضي.

وقد ظل الديمقراطيون يأملون منذ فترة طويلة في جعل تكساس أكثر تنافسية بعد عقود من هيمنة الجمهوريين.

ويواجه كورنين، الذي انتخب لأول مرة لمجلس الشيوخ عام 2002، أصعب انتخابات تمهيدية في مسيرته أمام المدعي العام لولاية تكساس كين باكستون والنائب الأمريكي ويسلي هانت.