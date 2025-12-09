حلمي طولان بعد خروج مصر من كأس العرب: «مسؤول واحد فقط وراء الإهانة»

شن المدير الفني لمنتخب مصر، حلمي طولان، هجومًا غير مباشر على بعض المسؤولين بعد وداع الفراعنة بطولة كأس العرب رسميًا، في تصريحات تشير إلى رئيس رابطة الأندية المحترفة، أحمد دياب.

وجاء ذلك بعد الخسارة الثقيلة أمام الأردن بثلاثية نظيفة، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات، والتي أدت إلى خروج مصر من البطولة دون أي فوز.

وقال طولان في تصريحاته الصحفية عقب المباراة: "المسؤول عن الإهانة التي تعرّض لها المنتخب واحد فقط، والجميع يعرفه جيدًا. شخص واحد فقط يملك قرار إيقاف الدوري، لكنه رفض اتخاذ الخطوة، وفضل أن يضحّي بسمعة مصر وكرة القدم المصرية."

وأضاف المدير الفني: "كل الدول أوقفت دورياتها، إلا مصر. الدوري المصري مستمر فقط لأن أحد المسؤولين اعتبره أهم من كل شيء."

تصريحات طولان تأتي في وقت يواجه فيه المنتخب موجة من الانتقادات بسبب الأداء الضعيف، خاصة بعد الهزيمة القاسية أمام الأردن، والتي تعد الأكبر للفراعنة في تاريخ مشاركاتهم بكأس العرب.