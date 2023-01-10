رئيس المحكمة العليا بالبرازيل يأمر باعتقال قائد عمليات الشرطة خلال أعمال الشغب

أصدر قاضي المحكمة العليا البرازيلية، ألكسندر دي مورايس، اليوم الثلاثاء، أمرا باعتقال فابيو أوجوستو فيرا القائد السابق للشرطة العسكرية في القطاع الاتحادى للعاصمة، حسبما ذكرت صحيفة (فولها دي ساو باولو) البرازيلية.

وكان فييرا مسؤولا عن قيادة عملية الشرطة أول أمس الأحد، عندما تعرضت المباني العامة في المنطقة الفيدرالية للاقتحام والتخريب، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج.

وتعهد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في وقت سابق، بتحديد ومحاسبة المسؤولين عن اقتحام الحي الحكومي في برازيليا.

واقتحم الآلاف من مثيري الشغب، الذين يرفضون الاعتراف بهزيمة الرئيس السابق اليميني المتطرف جايير بولسونارو في الانتخابات الأخيرة، الكونجرس البرازيلي والمحكمة العليا والقصر الرئاسي يوم الأحد. ولم يصدر الرئيس السابق بيانا علنيا يعترف فيه صراحة بأنه خسر في الانتخابات.

وقال لولا على التلفزيون البرازيلي بعد اجتماع أمني مع أكثر من 20 حاكما في برازيليا: "باسم الدفاع عن الديمقراطية لن تكون الحكومة استبدادية ولا فاترة في التعامل مع الجناة".

وأضاف: "سنحقق في هذا الأمر ونجد الأشخاص الذين مولوا (الاقتحام)". واحتُجز نحو 1500 شخص مؤقتا في أعقاب أحداث الأحد.

وأظهرت لقطات تلفزيونية لولا وحكام الولايات وهم يسيرون من قصر بالاسيو دو بلانالتو، مقر الحكومة، إلى المحكمة العليا في المساء.

وخلال أعمال العنف في برازيليا، نهب أنصار بولسونارو مبنى الكونجرس الوطني قبل توجيه غضبهم نحو المحكمة العليا القريبة وقصر بالاسيو دو بلانالتو، واستغرقت قوات الأمن عدة ساعات لاستعادة السيطرة على المنطقة.