فون دير لاين تنضم لدعوات إرسال دبابات ليبارد إلى أوكرانيا

انضمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الثلاثاء إلى دعوات تزويد أوكرانيا بدبابات من طراز ليوبارد وسط جدال بشأن المدى الذي يجب أن تسلكه القوى الغربية في إرسال أسلحة حديثة لكييف.

وقالت فون دير لاين في مقر حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل: "أعتقد أن أوكرانيا يجب أن تحصل على جميع المعدات العسكرية اللازمة التي تحتاجها، ويمكنهم استخدامها للدفاع عن وطنهم".

وأضافت أنه لا يجب أن تتلقى أوكرانيا أنظمة الدفاع الجوي المتطورة فحسب "بل وأنواع أخرى من الأنظمة العسكرية المتطورة طالما كان الدفاع عن أوكرانيا ضروريا".

وفي تحول كبير في السياسة الأسبوع الماضي، قالت الحكومة الألمانية إن برلين ستقدم نحو 40 مركبة مشاة قتالية من طراز ماردر للجيش الأوكراني.

ويواجه المستشار الألماني أولاف شولتس الآن دعوات من مشرعين في حكومته لتزويد كييف بدبابات أثقل لكنه أصر على أنه لن يتحرك إلا بالتنسيق مع حلفائه.

وذكرت فون دير لاين، لدى حديثها في مراسم خاصة بإعلان للتعاون بين الناتو والاتحاد الأوروبي أن كييف تدافع عن المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والحقوق الأساسية والقانون الدولي.

ويؤيد رئيس جمعية جنود الاحتياط في القوات المسلحة الألمانية، باتريك سينسبورج، تزويد أوكرانيا بدبابات ليبارد القتالية القوية التي كانت موضوعا رئيسيا للخلاف وسط مناقشات حول الأسلحة التي يجب إرسالها إلى كييف.

وقال سينسبورج لمجموعة "آر دي إن" الإعلامية الألمانية: "كمركبة قتال مشاة مدرعة، توفر ماردر إمكانية نقل الجنود بسرعة من مكان إلى آخر".

لكنه أضاف أن ماردر "أكثر فاعلية، من الناحية المثالية، بالطبع، مع دبابة القتال الرئيسية ليبارد. وهذا هو السبب في أن الدعم بدبابات القتال الرئيسية هو الخطوة المنطقية التالية".

وأوضح سينسبورج أنه من المحتمل أيضا إرسال نوع آخر من دبابات القتال من بلد مختلف.

وتعتبر القوى الغربية شحنات الدبابات حتى الآن مسألة حساسة، وسط مخاوف من أن تؤدي إلى تصعيد وتوسيع الصراع.

ومع ذلك، بعد إعلان فرنسا أنها ستوفر دبابات خفيفة من طراز (إيه إم إكس – 10 آر سي)، وعدت ألمانيا والولايات المتحدة أيضا بناقلات جند مدرعة لأوكرانيا، في بيان مشترك الأسبوع الماضي.

يشار إلى أن دولا مثل إسبانيا وبولندا، التي ترغب في إرسال دبابات ليبارد ألمانية الصنع لا يمكنها القيام بذلك دون موافقة الدولة المصنعة، ألمانيا.