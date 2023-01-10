مصادر: الصين تعلق إصدار تأشيرات للمسافرين اليابانيين

قالت عدة مصادر بقطاع السفر في اليابان، إن الصين أوقفت إصدار تأشيرات السفر للمسافرين اليابانيين، وذلك عقب أن هددت بكين باتخاذ إجراءات ضد اليابان وبعض الدول الأخرى لتشديدها قيود مكافحة فيروس كورونا بالنسبة للقادمين من الصين.



وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، أن قرار تعليق إصدار التأشيرات، التي تم إبلاغه لوكالات السفر في اليابان، يأتي عقب أن أعلنت السفارة الصينية في كوريا الجنوبية في وقت سابق من اليوم عن تطبيق إجراءات مماثلة بحق المسافرين الكوريين الجنوبيين "يستمر العمل بها لحين إلغاء قيود الدخول التمييزية ضد الصين".



ويذكر أنه عقب أن أعادت بكين فتح حدودها، وألغت إجراءات الحجر الصحي أمس الأول الأحد، شددت اليابان من القيود على الحدود بالنسبة للمسافرين القادمين من البر الرئيسي الصيني وماكاو، حيث أصبحت تطلب شهادة تفيد بسلبية الإصابة بفيروس كورونا قبل المغادرة، وذلك في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين.