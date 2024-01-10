رئيس مياه المنيا يتفقد أعمال إحلال وتجديد محطة معالجة صرف صحي أبوقرقاص

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تفقد المهندس رجب السعيد جبر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، والنائب حسام أبو زيد، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز أبو قرقاص، أعمال إحلال وتجديد محطة معالجة الصرف الصحي بمركز أبو قرقاص بتكلفة 35 مليون جنيه.

وأوضح رئيس مياه المنيا، أن المحطة تبلغ طاقتها الاستيعابية 40 ألف متر مكعب يوميا، وجار عمل توسعات لتصبح طاقتها الاستيعابية 60 ألف متر مكعب يومياً؛ لتخدم مركز ومدينة أبو قرقاص.

وأشار جبر، إلى أن أعمال الإحلال والتجديد وتأهيل المحطة تم تنفيذها وفقًا للجودة والمعايير الفنية المطلوبة، وطبقا لجدول زمني محدد لاستيعاب كميات مياه الصرف الصحي من محطات الرفع الجديدة بقرى حياة كريمة بمركز أبو قرقاص.

وشدد رئيس الشركة، على مقاولي الأعمال، بالانتهاء من جميع الملاحظات لتعمل المحطة بكامل طاقتها الاستيعابية وتوفير الخدمة لمواطني المركز.