أعلنت دار العين للنشر والتوزيع عن إصدارها لرواية "بنداري" للكاتب الكبير الراحل كمال رحيم، والتي من المقرر أن تشارك ضمن إصدارات الدار في الدورة القادمة من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي تنعقد فعالياته من الـ24 من يناير، وحتى الـ6 من فبراير.

ومن كلمة الناشر المرفقة مع الإعلان: "اليوم هو آخِر يوم لعَمّ بنداري في خدمة الحكومة.."، يستهلُّ الأديب الراحل الأستاذ كمال رُحيِّم روايته الأخيرة بهذه الجملة. كأنما انتابه شعورٌ أن هذه هي روايته الأخيرة أيضًا كما هو اليوم الأخير لعَمّ بنداري.

بنداري حارس الشُّونَة (بنك التسليف)، الرجل البسيط الذي كان يسرَح بالبهائم، لكن له طموحاته وتطلُّعاته الخاصة التي مكَّنته من العمل كخفير. بدأ عصر الشونة من أيام الملك فؤاد ثم الملك فاروق حتى تم تأميمها بعد الثورة وضمَّها البنك إليه، فصار عَمّ بنداري موظفًا حكوميًّا بعد أن كان خفيرًا لعملٍ خاصٍّ يديره رجل واحد. ووجد نفسَه بعد عمرٍ طويلٍ رجلًا على المعاش، يسير في طرقات البلدة للمرَّة الأولى كأنه يكتشفها من جديد.

كما يخطو بنداري نحو عالَم جديد، خَطَا أيضًا تاريخ مصر، وخَطَا الكاتبُ الراحل إلى عالمَهِ الأوسع والأكثر رحابة. وقد عاش الأديب كمال رُحيِّم يحكي عن هذا التاريخ، ممزوجًا بحكايات الريف المصري الأصيل وتحوُّلاته عبرَ الأحداث التي مَرَّ بها.

وهنا، سنقرأ الحكايةَ الأخيرةَ له ولبطلها عَمّ بنداري.

رواية بنداري هي أخر أعمال الكاتب الراحل كمال رحيم، والذي رحل عن عالمنا في ال23 من سبتمبر الماضي.

كمال رحيم هو أحد أبرز الكتاب المصريون في العصر المعاصر، ومن أعماله: "ثلاثية اليهود"، "بورسعيد68، و"وكسة الشاويش"، وحصد عدد من الجوائز منها: جائزة الدولة التشجيعية عام 2005م عن روايته «يوميات مسلم يهودي وقلوب مُنهمكة».

جائزة الدولة التشجيعية عام 2009م، عن روايته «أيام الشتات»، وجائزة الدولة التقديرية للآداب عام 2022.