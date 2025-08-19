25 لاعبا في قائمة منتخب الناشئين للمشاركة في بطولة كأس الخليج

تتوجه اليوم بعثة المنتخب الوطني تحت 17 عاما إلى السعودية برئاسة وليد درويش عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، من أجل المشاركة في بطولة كأس الخليج تحت 20 عامًا، التي تقام في مدينة أبها السعودية في الفترة من 28 أغسطس وحتى 9 سبتمبر.

تضم البعثة الجهاز الفني بقيادة أحمد الكاس، المدير الفني، ومحمد إبراهيم المدرب العام، وأحمد فوزي مدربا لحراس المرمى، ووليد مهدي مديرًا إداريًا، وسالم حنيش محللا للأداء، وعبد الرحمن عيسى مدربًا للأحمال، وعمرو طه طبيب المنتخب، ومحمد الشيشتاوي للعلاج الطبيعي، ومحمد السيد مسؤول التدليك، وشريف نعيم مسؤول مهمات، و25 لاعبا هم:

حراسة المرمى: عمرو عادل - عمر عبد العزيز - فادي وائل

خط الدفاع: نور أشرف - حمزة الدجوي - أدهم فريد - مهند الشامي - فارس فخري - أحمد سمير

خط الوسط: عمر كمال - باسل مدحت - محمد حمد - بلال عطية - محمد البنداري - أنس رشدي - ياسين حسام - عمر أبوطالب - إبراهيم النجعاوي - أحمد إيهاب - محمد صبيح - عمار السيد - سيف الجبالي

خط الهجوم: حمزة عبد الكريم - عبد العزيز الزغبي - زياد أيوب.

وكان في وداع البعثة من مركز المنتخبات الوطنية مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد.

يذكر أن منتخب مصر في المجموعة الثانية مع منتخبات العراق وسلطنة عمان والبحرين، أما المنتخب السعودي صاحب الضيافة فجاء على رأس المجموعة الأولى ومعه الثلاثي قطر والكويت واليمن.