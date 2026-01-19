ضابطان في البحرية الهولندية يعودان اليوم بعد مهمة في جرينلاند

أعلنت وزارة الدفاع في لاهاي، أن ضابطين في البحرية الهولندية، مشاركين في مهمة الاستطلاع الأوروبية في جرينلاند، بصدد العودة إلى هولندا اليوم الاثنين.

وأشارت الوزارة، إلى أن الضابطين أنهيا مهمتهما. وكانا قد سافرا إلى الجزيرة يوم الجمعة الماضي.

وشارك عدد من الدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) في المهمة تحت قيادة الدنمارك، بهدف استكشاف الخيارات لإجراء تدريبات عسكرية مشتركة لحلف الناتو تحت اسم "قوة التحمل في القطب الشمالي".

وقالت وزارة الدفاع الهولندية، إن الدنمارك وهولندا ستواصلان التحضيرات.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن أمس الأول السبت، فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على الدول المشاركة في مهمة الاستطلاع، منتقدا الدول الأعضاء في الناتو المشاركة في المهمة.