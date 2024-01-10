قدم 22 بنكا و8 شركات 66.1 مليار جنيه تمويلًا عقاريا إلى 548 ألفًا و766 مواطنا ضمن برنامج سكن لكل المصريين "الإسكان الاجتماعي"، حتى 8 يناير الجاري.

ضخت البنوك 63 مليارًا و729 مليون جنيه إلى 529 ألفًا و520 مواطنا، بنسبة 96.4%، فيما قدمت شركات التمويل مليارين و366 مليون جنيه إلى 19 ألفًا و246 ألف مواطن، بنسبة 2.3%، بحسب بيانات حديثة صادرة عن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حصلت «الشروق» على نسخة منها.

واستحوذ بنكا الأهلي ومصر على نسبة 50.2% من إجمالي التمويلات الممنوحة، بواقع 17 مليارا و254 مليون جنيه للأول أمنّت له حصة 26.2%، و15 مليارا و918 مليون جنيه للأخير، بحصة 24.1%.

وكان صندوق الإسكان الاجتماعي قد كشف عن بلوغ تكلفة إنشاء وحدات "سكن لكل المصريين" 300 مليار جنيه في الفترة من 2014 حتى 2023.

ونوّه الصندوق، في بيانات حديثة نشرها على موقعه الإلكتروني، بأن 1.6 مليون مواطن تقدم على

الوحدات خلال الفترة نفسها، مشيرا إلى أن عدد الطلبات في عام 2014 بلغ 19 ألف طلب بينما شهد عام 2023 طلبات بلغت 295 ألفًا.

وأكد أن 35% من تكاليف الإنشاء تدعمها الدولة في صورة تكلفة الأرض والمرافق وتعويضات المقاولين وفروق الأسعار ودعم سعر فائدة التمويل العقاري.

وأشار الصندوق إلى 63% من الوحدات خصصت لشريحة الشباب في الفئة العمرية (21 - 40 سنة) و70% للعاملين بالقطاع الخاص والمهن الحرة، فيما استفادت السيدات بنسبة 23% من الوحدات.

وكانت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، قد أعلنت الانتهاء من 661 ألف وحدة سكنية فيما يجري حاليا تنفيذ 209 آلاف أخرى.

وأكدت أن أكتوبر الجديدة، ستكون المدينة الأكبر، خاصة عقب موافقة مجلس الوزراء على إنشاء 130 ألف وحدة جديدة ضمن إعلان "سكن لكل المصريين 3"، منها 73 ألف في مدينة أكتوبر الجديدة، حيث تستأثر المدينة نحو 15% من إجمالي برنامج المليون وحدة سكنية.