هل كان عدم بناء العاصمة الإدارية والعلمين سيُحسّن حياة المصريين؟ الرئيس السيسي يجيب

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة وضعت خطة لزراعة 4.5 مليون فدان جديدة بنظم ري وزراعة حديثة خلال أربع سنوات تنتهي في غضون عام من الأن.

وأشار في كلمة خلال تفقده الأكاديمية العسكرية، بثتها قناة «إكسترا نيوز» إلى أن نتائج المشروعات الزراعية لم تظهر عوائدها بعد؛ نظرًا للزيادة السكانية الكبيرة التي شهدتها مصر، قائلا: «السنوات الأربع الماضية لم يشعر المواطن بشيء؟ لأن مفيش إنتاج لسه منها، لكن بعد الانتهاء هتكون فيه عوائد كويسة؛ لكن بالدرجة اللي بتتمنوها؟ لأ».

وتابع:« تعداد السكان في 2011 كنا أكثر من 80 مليون، أما الأن فوصلنا إلى 106 و107 ملايين بزيادة 27 مليون، هل قدراتنا ومواردنا زادت لكي نستوعب هذا العدد؟ الناس متصورة إن الدول ممكن تعيش حياة كويسة من غير عمل وجلد في العمل، لأ طبعًا».

وواصل: «الدول التي يمكنها أن تعيش بهذا الشكل لو عندها موارد أخرى كثيرة، لكن الدول التي تعيش على موارد عادية أو أقل من العادية، تحتاج تشتغل وتشتغل وتشتغل، وتقلل إنفاقها، هتقول لي: ما أنت يا فندم عملت العلمين و24 مدينة والعاصمة الجديدة والحي الحكومي وعملت كل ده، أيوه، طيب هل الكلام ده كان ممكن يعوض ويخلي الناس تعيش بشكل أفضل لو معملتوش؟ الإجابة لأ؛ لأن حجم البطالة في مصر 6.7% إلى 6.9%».

وأردف: «هذا معناه إن في ناس شغالة في الدولة بالكامل، وبتجد آخر اليوم موارد تعيشها كويس أو لأ ده موضوع ممكن نتكلم فيه، لكن فيه رقم 150 إلى 200 جنيه في اليوم على الأقل لأي حد عايز يشتغل؛ لغاية ما نتجاوز هذه المرحلة، ويكون لدينا مشاريع نعمل عليها من سنة مع المستثمرين والقطاع الخاص؛ لنقل صناعات داخل مصر، توفر لنا موارد دولارية ستجعل موقفنا أفضل بكثير، وتكلفة الحياة هتقل عما نحن فيه كثيرا».