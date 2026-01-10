جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على فلسطيني جنوبي الضفة

أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، النار على فلسطيني بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس ضد قواته، في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وزعم جيش الاحتلال في بيان: "بعد ورود بلاغ عن محاولة دهس في منطقة حارة الشيخ بمدينة الخليل، أطلقت قواتنا العاملة في المنطقة النار على شخص حاول دهسها، وتم تحييده".

وأضاف البيان: "لم تقع أي إصابات بين قواتنا".

وقبل صدور بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي، ادعت "القناة 14" العبرية الخاصة، أن فلسطينيا "حاول تنفيذ هجوم دهس بسيارة ضد قوات الجيش في حي الجعبري بمدينة الخليل، فردت القوات بإطلاق النار عليه ما أدى لإصابته".

وأضافت القناة: "لم تقع أي إصابات بين قوات الجيش".

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023 التي استمرت عامين، تشهد الضفة تصعيدا غير مسبوق، شمل عمليات اقتحام واعتقال وتدمير ممتلكات إلى جانب توسع في المشاريع الاستيطانية، في انتهاك واضح للقانون الدولي.

وبحسب معطيات فلسطينية، أسفرت الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة من جانب جيش الاحتلال والمستوطنين عن استشهاد أكثر من 1105 فلسطينيين وإصابة نحو 11 ألفا، واعتقال ما يزيد على 21 ألف شخص، منذ بدء التصعيد.