الشربيني: هاني أبو ريدة بخير وسعادته كبيرة بتأهل منتخب مصر لنصف النهائي

طمأن حمادة الشربيني، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس بعثة المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بالمغرب، الجماهير المصرية على الحالة الصحية لـ هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، مؤكدًا أنه في حالة جيدة ومستقرة حاليًا.

وفاز المنتخب الوطني على كوت ديفوار بنتيجة 3-2، مساء اليوم، السبت، على ملعب أدرار في أكادير، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، والتي يستضيفها المغرب خلال الفترة الحالية وحتى 18 يناير الجاري.

وأوضح الشربيني في تصريحات للصحفيين أن هاني أبو ريدة تعرض لارتفاع في ضغط الدم خلال مباراة منتخب مصر أمام كوت ديفوار، مؤكدًا أن حالته الصحية تحسنت سريعًا ويتابع الأمور بصورة طبيعية.

وأضاف رئيس بعثة المنتخب أن أبو ريدة حرص على متابعة ما تبقى من المباراة عبر شاشات التلفاز، واطمأن على لاعبي المنتخب والجهاز الفني عقب نهاية اللقاء.

وأكد الشربيني أن رئيس اتحاد الكرة أعرب عن سعادته الكبيرة بتأهل منتخب مصر إلى الدور نصف النهائي، متمنيًا استكمال المشوار بنجاح وتحقيق اللقب لإسعاد الجماهير المصرية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على استمرار دعم المهندس هاني أبو ريدة للمنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة.

وضرب المنتخب الوطني موعدًا في نصف النهائي مع منتخب السنغال، يوم الأربعاء المقبل في السادسة مساءً، على ملعب طنجة الكبير.