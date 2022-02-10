مسؤول في البنك المركزي البولندي يلمح إلى إمكانية تجنب زيادة الفائدة

قال فيلساف يانتسيك العضو الجديد في لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي البولندي اليوم الخميس إن البنك قد لا يحتاج إلى زيادة أسعار الفائدة إذا أدت الإجراءات التي تتخذها الحكومة إلى تخفيض معدل التضخم.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن يانتسيك الذي صدق البرلمان على تعيينه في لجنة السياسة النقدية أمس القول "في هذه اللحظة ليس لدينا معلومات عن تأثير الإجراءات الحكومية لمكافحة التضخم على تباطؤ نمو الأسعار".

وأضاف أن هذا التأثير سيظهر من خلال البيانات الاقتصادية للشهرين الحالي والمقبل.

وقال إنه من المؤكد أن هذه الإجراءات عامل يؤدي إلى تباطؤ نمو الأسعار وقد لا تكون هناك حاجة لزيادة أسعار الفائدة.

كان آدم جلابينسكي محافظ بنك بولندا المركزي قد قال أمس في مؤتمر صحفي إن البنك سيستخدم كل شيء ممكن لوقف ارتفاع معدل التضخم ودعم العملة البولندية، وذلك بعد يوم واحد من قرار لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك زيادة سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس إلى 75. 2%. د

وقال جلابينسكي إن الطريق أمام صناع السياسة النقدية للوصول بالفائدة إلى 4% "مفتوح على مصراعيه" وأن زيادة الفائدة إلى هذا المستوى لن تضر الاقتصاد البولندي.

وأضاف جلابينسكي "سنفعل أي شيء لوقف التضخم، سنفع أي شيء (العملة البولندية)... كلنا تقريبا في لجنة السياسة النقدية صقور" في إشارة إلى تبني سياسات نقدية متشددة لمواجهة التضخم المرتفع.