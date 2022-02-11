جلسة خاصة لمحمد عودة مع لاعبي المقاولون العرب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب تدريباته اليوم الخميس، على ملعبه بالجبل الأخضر بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة ٢٤ ساعة.

وكان الجهاز الفني منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة ٢٤ ساعة أمس على أن يبدأ اليوم المرحلة الأخيرة من الإعداد لمباريات الدوري.

ويستعد المقاولون لمواجهة غزل المحلة يوم 15 فبراير الجاري في الجولة التاسعة للدوري والمقرر إقامتها في ملعب الغزل بالمحلة.

وحرص المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي على متابعة المران وعقد جلسة سريعة مع الجهاز الفني لمناقشة بعض الملفات.

وقبل انطلاق المران عقد محمد عودة المدير الفني للفريق، جلسة خاصة ومحاضرة فنية مع اللاعبين استعرض خلالها بعض الجمل التكتيكية التي ينوي تطبيقها خلال المباريات المقبلة.

وخاض اللاعبون فقرات بدنية متنوعة في بداية المران؛ وقاد المدير الفني تدريبات بالكرة وتقسيمة قوية في ختام المران.