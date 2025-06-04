وزيرة خارجية لاتفيا: سنعمل في مجلس الأمن لتعزيز الأمن العالمي وحماية النظام الدولي

انتخبت لاتفيا لعضوية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لأول مرة في تاريخها.

وقالت وزيرة خارجية لاتفيا بايبا براجي التي حضرت التصويت في الجلسة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة: هذا يوم ومناسبة تاريخية بالنسبة للاتڤيا، لقد تم انتخابنا لعضوية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لأول مرة. وأود أن أشكر جميع الدبلوماسيين والخدمة الخارجية و الحلفاء على عملهم الدؤوب والمتفاني على مدى سنوات عديدة.

وأضافت أن 178 دولة من أصل 188 دولة شاركت في التصويت، مع امتناع 10 دول عن التصويت.

وأشارت إلى أن العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هي المساهمة الأكثر مباشرة في تعزيز أمن لاتڤيا وسيادتها.

وتابعت: سنعمل في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للمساعدة في تحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا والشرق الأوسط ومناطق النزاع الأخرى، لتعزيز الأمن العالمي، وحماية النظام الدولي القائم على القواعد بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة، وجعل عمل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أكثر فعالية.



وتبدأ لاتڤيا فترة عضويتها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 1 يناير 2026 وتنتهي في 31 ديسمبر 2027.



وحددت لاتڤيا المجالات المواضيعية ذات الأولوية التالية لعضويتها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وهي الدفاع عن المبادئ الأساسية للقانون الدولي المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك تحقيق السلام العادل في أوكرانيا،و البحث عن حلول للتهديدات الأمنية الناشئة بما في ذلك التهديدات المختلطة، والهجمات السيبرانية، والمخاطر الأمنية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، والمعلومات المضللة، فضلاً عن تعزيز المساواة بين الجنسين.