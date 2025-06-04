رئيس الوزراء يرد على جدل مشروع جريان: نقل مياه النيل يخدم بالأساس الدلتا الجديدة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تابع ما أثاره الرأي العام بشأن المشروع العقاري «جريان».

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، مساء الأربعاء، أن البعض تساءل عن جدوى المشروع، قائلًا: «معقول باعتين الميا عشان مشروع عقاري!».

وأوضح رئيس الحكومة أن «الترع والقنوات والمياه المنقولة من النيل تخدم بالأساس مشروع الدلتا الجديدة والاستصلاح الزراعي».

وأشار إلى أن الدولة في إطار رؤية أشمل، قررت الاستفادة من أرض غير صالحة للزراعة بمساحة 1800 فدان، تقع على مسار النيل.

وأكمل: «قررنا نستفيد من المياه ونعمل عليها مشروع عقاري والاستفادة من وتعظيم أصول الدولة.. إحنا بنعلي من قيمة أرض مكنش لها قيمة».

وأكد أن المشروع العقاري يحقق عائدًا يغطي جزءًا من التكلفة في الدلتا الجديدة، كما أنه يدر عائدًا اقتصاديًا على الدولة.

ولفت إلى أن مشروعات الدولة من تأهيل الترع ومعالجة مياه الصرف الزراعي والصحي، مكنّت من تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه موجودة في مصر.