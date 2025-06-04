مدبولي عن أنباء طرح أول سيارة كهربائية لشركة النصر بمليون جنيه: مازلنا نناقش مسألة التسعير

علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الأخبار المتداولة بشأن طرح أول سيارة كهربائية تصنعها شركة «النصر» للسيارات بسعر مليون جنيه.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، مساء الأربعاء، أن النصر تتعاون مع شركة عالمية لها خبرة كبيرة في هذا المجال، مشيرًا إلى أن الدولة تناقش معهم مسألة «تسعير السيارات».

ولفت إلى أن الشركة من المقرر أن تنتج أكثر من موديل للسيارات الكهربائية، موضحًا أن جزءًا منها سيخصص لخدمة برنامج جديد لإحلال السيارات المتقادمة لدى المواطنين وسيارات الأجرة التي تستهلك الوقود بصورة كبيرة.

وأوضح أن السيارة الكهربائية توفر بصورة كبيرة من قيمة الوقود الشهري التي يدفعها المواطن، كما أنها تدر عائدًا إضافيًا على أصحاب سيارات الأجرة.

وأشار إلى أن الحكومة تعتزم ربط برنامج الإحلال ببرنامج تقسيط مناسب يستفيد المواطن منه، قائلًا إن «الرئيس السيسي وجه بإطلاق مبادرة لتشجيع تملك السيارات الكهربائية».