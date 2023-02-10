عمال إنقاذ سوريون ينتقدون بشدة جهود الإغاثة للأمم المتحدة

انتقدت منظمة "الخوذ البيضاء" السورية للإنقاذ بشدة الأمم المتحدة اليوم الجمعة، قائلة إنه لم تصل مساعدات إنسانية مناسبة، في المنطقة التي دمرها الزلزال بشمال غرب البلاد، متهمة الأمم المتحدة، بالعمل نيابة عن الرئيس السوري، بشار الأسد.

وذكر رائد الصالح، المسؤول بالمنظمة، عبر مترجم "الأمم المتحدة تقف إلى جانب الحكومة، وليس الشعب" مناشدا الحكومات بتنظيم المعونات المباشرة، خارج قنوات الأمم المتحدة.

وقال الصالح من منطقة إدلب، عبر رابط فيديو للصحفيين في جنيف أن الأمم المتحدة" يتعين أن تعتذر للشعب".

وقال رامي عبد الرحمن، رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن شحنة من المعونات وصلت أمس الخميس، لكنه قال إنه مازال هناك نقص في خيام الإيواء ومعدات لإزالة الأنقاض.