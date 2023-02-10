اتحاد السكك الحديدية في بريطانيا يوصي بقبول عرض الأجور

تقترب بريطانيا من إحراز تقدم مع اتحاد كبير للسكك الحديدية في محاولة لإنهاء إضراب سائقي القطارات المستمر منذ الصيف الماضي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

ومن المتوقع أن يوصي اتحاد "تي إس إس ايه" العمالي أعضاءه بقبول أحدث عرض للأجور، حسبما ذكر مصدر مطلع.

وعرضت شركات القطارات الشهر الماضي على أفراد الحراسة والطواقم الأخرى على متن القطارات زيادة 5% في الراتب أو 1750 جنيه استرليني (2152 دولار) علاوة، أيهما أكبر، للعام المالي الحالي، على أن يليها زيادة بنسبة 4 % العام المقبل.

ويضم اتحاد "تي إس إس ايه" حوالي 18 ألف عضو، ولكنهم ليسوا جميعا طرفا في النزاع، ولا مشمولين بهذا العرض.

ولا يزال اتحاد "آر إم تي" الذي يمثل أكثر من 40 ألف من أفراد طواقم السكك الحديدية، يدرس نفس عرض الرواتب. ويتضمن الاتفاق بعض التغيرات في ظروف العمل.