الكويت تجدد رفضها لمخططات قوات الاحتلال الإسرائيلي بتهجير الشعب الفلسطيني

أعربت الكويت، اليوم السبت، عن قلقها الشديد إزاء مخططات قوات الاحتلال الإسرائيلي بمهاجمة مدينة رفح بقطاع غزة بعد ترحيل السكان المدنيين قسرا منها، مجددة موقفها الرافض للممارسات العدوانية ومخططات التهجير ضد الشعب الفلسطيني الشقيق.

وجددت وزارة الخارجية الكويتية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" - موقفها الداعي إلى ضرورة تحمل المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤولياتهم في حماية المدنيين الفلسطينيين العزل وتفعيل آليات المحاسبة الدولية لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.