إعلان نتائج امتحانات الشهادتين الإعدادية والابتدائية في الشرقية

قال الدكتور أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، إنه تم إعلان نتائج امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 - 2024.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، في بيان له اليوم، أنه عقب اعتماد النتائج حرص على تقديم التهنئة للطلاب الناجحين، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد للمداومة على التفوق والنجاح في المراحل المتقدمة.

وأكد الجنيدي على أن نسب النجاح هذا العام تمثل تحديًا غير مسبوقًا لجميع القائمين على العملية التعليمية بمنطقة الشرقية الأزهرية؛ حيث تمت أعمال الامتحانات بكفاءة عالية، ولوحظ هذا العام ارتفاعًا تدريجياً لشريحة الطلاب الحاصلين على نسبة 90% فأكثر، كما تناقص أعداد الطلاب الحاصلين على أقل من 50% عن العام الماضي.

وأشار رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، إلى أن معدل الخطأ في أعمال إنهاء النتائج وصل إلى صفر%، الأمر الذي يعكس جهود منطقة الشرقية في تحسين وتطوير العملية التعليمية بمعاهد المنطقة.

من جانبه، أوضح الدكتور عطا حسيني، مدير إدارة الامتحانات بمنطقة الشرقية الأزهرية، أن النتائج متاحة بالمعاهد اعتبارًا من اليوم السبت، ويمكن للطلاب الإطلاع على بيان درجات المواد الدراسية، لافتًا إلى أنه تم فتح باب التظلمات لنتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية اعتبارا من اليوم ولمدة أسبوعين.