الكلاب الضالة تصيب 4 أشخاص بجروح متفرقة في مركز الداخلة بالوادي الجديد

أصيب 4 أشخاص بجروح متفرقة في الجسم والرأس والذراعين بمدينة موك بمركز الداخلة في الوادي الجديد، جراء التعرض لهجوم كلاب ضالة.

واستقبل مستشفى الداخلة العام، سيدتين ورجلين مسنان، تعرضوا لهجوم من كلاب ضالة؛ مما أسفر عن إصابتهم بجروح متفرقة، وهم "ع.ع.س"، 45 سنة، "أ.م.م.س"، 40 سنة، و"ز.أ.د"، 95 سنة، و"م.ح.م"، 78 سنة.

وعلى الفور، جرى تقديم العلاج اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية وإبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

جدير بالذكر أن مراكز محافظة الوادى الجديد، تشهد انتشار كبير لظاهرة الكلاب الضالة، والتي أدت إلى تأثير سلبي على أمان المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال.