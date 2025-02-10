ملك بريطانيا يعزي في وفاة رئيس ناميبيا الأسبق نوجوما

قدم العاهل البريطاني الملك تشارلز تعازيه في وفاة رئيس ناميبيا الأسبق، سام نوجوما، الذي توفي عن عمر 95 عاما، قائلا إن "التزامه الدائم بالحرية والديمقراطية" كان "ملهما" و"مساهمته في التاريخ كانت هائلة".

وتوفى نوجوما، الذي قاد ناميبيا إلى الاستقلال عن جنوب أفريقيا العنصرية في عام 1990، وشغل منصب أول رئيس لها لمدة 15 عاما، يوم السبت، حسبما أعلن الرئيس الناميبي الحالي ناجولو مبومبا.

وفي بيان أصدره مساء الأحد، قال تشارلز: "أنا وزوجتي شعرنا بحزن عميق عندما علمنا بوفاة الرئيس الأسبق سام نوجوما اليوم"، بحسب وكالة بي إيه ميديا البريطانية.

وأضاف تشارلز: "كانت مساهمة الرئيس نوجوما في التاريخ هائلة، من خلال قيادته للنضال الطويل من أجل الاستقلال، وخدمته التي استمرت 15 عاما كرئيس مؤسس لجمهورية ناميبيا".

وأشار تشارلز إلى أن ناميبيا هي عضو مهم في الكومنولث متذكرا زيارة والدته الملكة إليزابيث الثانية إلى نامبيا في عام 1991.