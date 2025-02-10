فقدان 28 شخصا بعد وقوع انهيار أرضي في الصين

فُقد 28 شخصا، بعد يومين من وقوع انهيار أرضي في جنوب غرب الصين، حسبما ذكرت هيئة التلفزيون المركزية الصينية صباح اليوم الاثنين.

وقالت هيئة التلفزيون، إنه تم انتشال جثة حتى الآن، وأصيب شخصان خلال الواقعة التي حدثت في قرية جينبينج بالقرب من مدينة يبين، مضيفة أن درجات الحرارة المنخفضة والطقس السيئ والطرق الزلقة أعاقت عمل رجال الإنقاذ من الجيش وفرق إطفاء الحريق ومواجهة الكوارث.

وتابع قطاع الإنقاذ، إنه يتردد أن الانهيار امتد لمسافة أكثر من كيلومترا، وكان بسمك يتراوح ما بين 10 على 20 مترا،وعلاوة على ذلك، هناك خطورة وقوع انهيار أرضي آخر، حسبما أوضحت فرق الإنقاذ.

ويذكر أنه قبل الظهيرة أمس الأول السبت، انفصلت كتل من الأرض و الركام من سفح الجبل. وطمر الانهيار الأرضي حقول و 10 مبان.

وحتى الآن، نقل رجال الإنقاذ 360 شخصا من 95 منزلا إلى أماكن إيواء طارئة .