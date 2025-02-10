بنجلاديش تعتقل 1500 شخص في حملة أمنية ضد أنصار الشيخة حسينة

اعتقلت قوات الأمن في بنجلاديش أكثر من 1500 شخص بعد إطلاق عملية على مستوى البلاد تستهدف بشكل أساسي أنصار رئيسة الوزراء السابقة المخلوعة الشيخة حسينة، حسبما قالت الشرطة.

وأسفرت الحملة الأمنية التي بدأت ليلة السبت وتحمل رسميا اسم "عملية مطاردة الشيطان" عن اعتقال 1521 شخصا حتى الآن بتهم مختلفة.

وقال المتحدث باسم الشرطة إنعام الحق ساجار إن قوات الأمن ضبطت أيضا أسلحة نارية وذخيرة.

وبدأت العملية، التي تنفذها قوات الجيش والشرطة بشكل مشترك، بعدما هاجمت مجموعة من القرويين ما لا يقل عن 15 طالبا من الموالين للإدارة المؤقتة ليلة الجمعة.

وأفادت تقارير أن هؤلاء الطلاب كانوا قد استهدفوا منزل وزير سابق من حكومة حسينة في جازيبور بالقرب من دكا، في إطار سلسلة الهجمات على الموالين لحسينة.

ومساء الأربعاء الماضي، دمر الآلاف من الطلاب المؤيدين للحكومة المقر التاريخي لوالد حسينة، الشيخ مجيب الرحمن، الذي أعلن استقلال بنجلاديش عن باكستان عام 1971.