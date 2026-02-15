استبعاد الأوروبيين من محادثات الثلاثاء بين إيران وأمريكا



أفاد عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني عباس بابي زاده، باستبعاد الدول الأوروبية من جولة المحادثات المرتقبة بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، بسبب «عدم جدارتها بالثقة وافتقارها للصلاحيات اللازمة».

وبحسب ما نشرته وكالة «تسنيم»، اليوم الأحد، قال زاده، في تصريح صحفي، إن «المحادثات غير المباشرة بين إيران وأمريكا ستعقد يوم الثلاثاء، باستضافة عُمان في جنيف».

وتجري الترتيبات لعقد محادثات بين الولايات المتحدة وإيران في مدينة جنيف السويسرية، الثلاثاء المقبل، بوساطة عُمانية، لبحث الملف النووي وجهود التهدئة.

ويوم 6 فبراير الجاري، استضافت سلطنة عمان مفاوضات غير مباشرة بين واشنطن وطهران، وأعلن ترامب -مساء اليوم ذاته- عقد مفاوضات جديدة «في وقت مبكر من الأسبوع المقبل» دون ذكر تاريخ محدَّد.

وتتهم الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، في حين تقول طهران إن برنامجها مصمَّم لأغراض سلمية، ومنها توليد الكهرباء.

وقال مسئولون أمريكيون لـ«رويترز» إن الولايات المتحدة أرسلت حاملة طائرات ثانية إلى المنطقة وتستعد لاحتمال القيام بحملة عسكرية واسعة النطاق إذا فشلت المحادثات. وتهدد إيران بالرد على أي هجوم أمريكي.

وفي وقت سابق، قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء عبدالرحيم الموسوي، إن الحرب الأمريكية ضد ايران ستتحول عبرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبحسب ما نشرته وكالة «مهر» للأنباء، قال الموسوي، ردًا على تصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة: «إن تصريحات ترامب، الذي يدّعي أنه قوة عظمى، لا تليق برئيس، وهي تصريحات عبثية».

وأضاف: «إذا كان ترامب ينوي القتال، فلماذا يتحدث عن المفاوضات؟!»، منوهًا أن «أي معركة مع إيران ستمنع ترامب من ممارسة الهيمنة مرة أخرى في العالم»، بحسب تعبيره.

وأكمل: «على ترامب أن يعلم أنه اذا شن حربا، ستصبح هذه الحرب له عبرة وستعلمه درسًا تاريخيًا حتى يسكت من عربدته في العالم».