وزير الدفاع البريطاني: خسائر روسيا تزيد اعتمادها على المقاتلين الأجانب

قال وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، اليوم الأحد، إن روسيا أصبحت تعتمد بشكل متزايد على المقاتلين الأجانب في حربها ضد أوكرانيا، حيث تتكبد قواتها خسائر أكبر مما تستطيع تعويضه.

وأضاف "هيلي"، في تصريحات لوكالة "بلومبرج" للأنباء، أن وزير الدفاع الأوكراني، ميخايلو فيدوروف، قال لنظرائه الأوروبيين هذا الأسبوع، إن كييف تمكنت من إلحاق خسائر بشرية بروسيا تفوق ما استطاع الكرملين تجنيده خلال الشهرين الماضيين، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأوضح هيلي، أن هذا الأمر يدفع القوات الروسية إلى الاعتماد بشكل أكبر على آلاف المقاتلين الأجانب، بمن فيهم مجندون من الهند وباكستان ونيبال وكوبا ونيجيريا والسنغال.

وقال هيلي، إن هؤلاء "غالبا ما يتم تجنيدهم تحت ذرائع كاذبة، ويجبرون على القتال تحت الضغط دون أن يدركوا بالضرورة أن مصيرهم هو أن يصبحوا جزءا من آلة الحرب الروسية على خطوط المواجهة في أوكرانيا".

وقدر هيلي، عدد القوات الكورية الشمالية المشاركة في القتال إلى جانب روسيا بنحو 17 ألف جندي.

وكان فيدوروف، أعلن طموحه لرفع خسائر روسيا إلى 50 ألف قتيل شهريا بحلول الصيف.

وقال مسئولون غربيون، إن تحقيق ذلك سيجعل من الصعب على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تعويض القوات دون اللجوء إلى شكل من أشكال التعبئة العامة.