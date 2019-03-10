طائرة الرئيس بوتفليقة تصل الجزائر

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قالت وسائل إعلام جزائرية إن طائرة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، حطت قبل قليل بمطار بوفاريك العسكري جنوبي العاصمة الجزائر.

كان بوتفليقة غادر مطار مدينة جنيف السويسرية في حدود الساعة الثانية و55 دقيقة من ظهر اليوم الأحد، على متن الطائرة الرئاسية المملوكة للدولة الجزائرية، بعد إنهائه لفحوصات طبية استمرت منذ 24 شباط / فبراير الماضي.

وتشهد الجزائر حراكا شعبيا غير مسبوق منذ 22 شباط/فبراير الماضي، لرفض لترشح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، ومطالبا برحيله وبرحيل أركان نظامه.

وتترقب الجزائر قرارات حاسمة بعد عودة بوتفليقة، من بينها تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 نيسان/ أبريل المقبل.