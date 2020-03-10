السعودية: تسجيل 5 إصابات جديدة بكورونا بينهم مصري قادم من القاهرة

أعلنت وزارة الصحة السعودية مساء الاثنين، عن تسجيل خمس حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المتحور (كوفيد 19) بينهم مصري قادما من القاهرة.

وذكرت الوزارة في بيان لها، نشرته وكالة الانباء السعودية الرسمية"واس" مساء الاثنين، أن "ثلاث حالات من الخمس هي لمواطن ومواطنتين (سعوديين) ممن دخلوا الحجر الصحي بعد عودتهم من إيران والعراق.

وأشارت الوزارة إلى أن "الفحوصات المخبرية أظهرت أنهم يحملون فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وقد تم تحويلهم في حينه للعزل في إحدى مستشفيات المنطقة الشرقية".

وأوضحت الوزارة "أن الحالة الرابعة لمواطن لديه أعراض تنفسية خفيفة، وقد حضر إلى مستشفى في المنطقة الشرقية، وتم تنويمه في العزل، وجرى حصر المخالطين له، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة تجاههم".

وأضافت الوزارة "أن الحالة الخامسة لرجل من الجنسية المصرية قادم من مصر ، ظهرت عليه أعراض تنفسية خفيفة أيضا، وقد تم تنويمه في العزل في مستشفى بمنطقة مكة المكرمة، غرب، كما جرى حصر المخالطين له، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة تجاههم".

وتابعت الوزارة قائلة "إنه بالحالات الخمس الجديدة يصبح مجموع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد داخل المملكة 20 حالة".

وتطمئن "الوزارة الجميع بأن الحالات معزولة حالياً، وجاري التعامل معها وتقديم الرعاية الصحية لها وفق الإجراءات المعتمدة".



وأعلنت المملكة في وقت سابق اليوم تعليق سفر المواطنين السعوديين والمقيمين الأجانب من والى 5 دول أخرى ، بينها ألمانيا، ليرتفع العدد الى 14 دولة بعد أن علقت السفر أمس الأحد إلى 9 دول بينها الإمارات ومصر.