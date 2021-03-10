السفير المصري لدى جوبا يسلم مساعدات إغاثية لنائبة رئيس جنوب السودان

سلم محمد قدح، سفير مصر في جوبا، الدفعة الأولى من المساعدات الإغاثية المقدمة من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لـ نائبة رئيس جنوب السودان، ريبيكا جارانج، والتي تضمنت نصف طن من الأدوية الموجهة لتخفيف المعاناة الإنسانية بمراكز النازحين في جنوب السودان.

وألقت جارانج كلمة أعربت فيها عن الشكر والتقدير للدولة المصرية على سرعة الاستجابة لطلبهم للمساعدة، مشيرةً إلى أن مصر دائما ما تكون من أوائل الدول التي تستجيب لاحتياجاتهم، وأن مثل هذه المواقف تعكس قوة علاقات الأخوة الأزلية بين الدولتين.

كما ألقى سفير مصر في جوبا كلمةً أكد فيها على وقوف مصر إلى جانب جنوب السودان في ظل الأزمة الإنسانية التي تمر بها، موجهًا الشكر لنائبة الرئيس الجنوب سوداني على جهودها الدؤوبة لمواجهة تداعيات الأزمة الإنسانية واضطلاعها بالإشراف على توزيع المساعدات المصرية على المتضررين.