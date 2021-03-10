الحرس الوطني الأمريكي سيبقى في الكابيتول حتى نهاية مارس

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) تمديد مهمة حماية الكابيتول التي ينفذها آلاف من جنود الحرس الوطني الأمريكي بعد هجوم انصار للرئيس السابق دونالد ترامب في يناير الماضي.



وسيبقى نحو 2300 جندي يعملون في إطار هذه المهمة حتى 23 مايو المقبل، أي نصف العديد الحالي، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.



ويخضع مبنى الكابيتول لإجراءات أمنية معززة منذ السادس من يناير عندما تجمع آلاف من انصار دونالد ترامب امام مقر الكونجرس الأمريكي بعد خطاب للرئيس السابق.



واقتحم مئات منهم مبنى الكابيتول زارعين الفوضى. وقتل خمسة أشخاص من بينهم شرطي داخل مقر الكونجرس.



ومنذ الهجوم نصبت حواجز لحماية مشارف الكابيتول فيما يوفر جنود الحرس الوطني دعما للشرطة. لكن مهمتهم كان يفترض أن تنتهي في 12 مارس.



وقال الناطق باسم البنتاجون جون كيربي "خلال الفترة الإضافية ستعمل وزارة الدفاع بالاشتراك مع شرطة الكابيتول على خفض انتشار الحرس الوطني تدريجا".



وأعلنت وزارة الدفاع الأسبوع الماضي أنها تلقت طلبا رسميا من شرطة الكابيتول لتمديد انتشار الحرس الوطني من دون ان توضح ما أذا كان هذا الطلب مرتبطا بمخاطر محددة.