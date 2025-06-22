شركات الطيران تتجه إلى المسار عبر أفغانستان بعد إغلاق المجال الجوي الإيراني

بعد أن تحول المجال الجوي فوق أجزاء واسعة من الشرق الأوسط إلى منطقة حظر طيران، أصبحت الأجواء فوق أفغانستان أكثر ازدحاما بشكل متزايد، مع سعي شركات الطيران إلى مسارات بديلة لربط آسيا بأوروبا والولايات المتحدة.

ووفقا لبيانات موقع "فلايت رادار 24" لتتبع الرحلات الجوية، فقد ارتفع عدد الرحلات الجوية فوق أفغانستان الخاضعة لسيطرة طالبان بنسبة 500% خلال الأسبوع الماضي، ليصل إلى متوسط 280 رحلة يوميا منذ أن بدأت إسرائيل هجومها على إيران في 13 يونيو، مقارنة بـ50 رحلة فقط يوميا في المتوسط خلال الشهر الماضي، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وجعل النزاع، إلى جانب خطر التصعيد مع نظر الولايات المتحدة في الانضمام إلى الحملة الإسرائيلية ضد إيران، من الصعب الطيران عبر أجواء الأردن ولبنان وسوريا والعراق وإيران، مما أدى فعليا إلى قطع أحد الشرايين الجوية المهمة في واحدة من أكثر مناطق الطيران التجاري ازدحاما في العالم.

وخفضت بعض شركات الطيران، بما في ذلك أمريكان إيرلاينز وإير فرانس-كيه إل إم، من خدماتها إلى المنطقة، مع دخول النزاع الإقليمي أسبوعه الثاني دون مؤشرات على التهدئة.