الإمارات وسنغافورة تبحثان تعزيز التعاون

بحثت الإمارات وسنغافورة، سبل تعزيز علاقات التعاون التجارية والاستثمارية وتبادل الخبرات في مختلف القطاعات.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم الأربعاء، أن رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتية محمد ثاني مرشد الرميثي بحث مع سفير سنغافورة لدى الإمارات فاسواني كمال رام شاند، فرص التعاون المشترك وتوسيع نطاقه إلى آفاق أوسع في مجالات استثمارية جديدة تتماشى مع المتغيرات الإقليمية والدولية.

وأكد الرميثي -خلال اللقاء- استعداد غرفة أبوظبي لتوطيد التعاون مع مجتمع الأعمال في سنغافورة لاسيما مع وجود المكتب التمثيلي للغرفة في سنغافورة، والذي يقوم بدعم فرص الاستثمار، من خلال تبادل المعلومات والتقارير الاقتصادية، وتنسيق زيارات الوفود التجارية وتشجيع أصحاب الأعمال والمستثمرين لدى الجانبين للولوج في إقامة المشاريع وعقد الشراكات.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز روابط استثمارية أقوى وصياغة تعاون تجاري وثيق مع مجتمعات الأعمال على المستويات الإقليمية والدولية في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والتي تنسجم مع تطلعات حكومة أبوظبي وجهودها المتواصلة نحو بناء اقتصاد شامل متنوع وقائم على الابتكار والمعرفة وتبني أحدث الحلول التكنولوجية القادرة على تلبية المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية لضمان استدامة النمو والاستفادة من الفرص التي توفرها التقنيات الحديثة.

من جانبه، أكد سفير سنغافورة أهمية تفعيل قنوات التواصل بين الجانبين لتحقيق الشراكات التجارية والانفتاح على المزيد من المجالات الاستثمارية، في ظل العلاقات الاقتصادية النموذجية بين البلدين.